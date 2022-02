C’est bien là la décision qui a motivé les autorités compétentes à se pencher sur une nouvelle législation. “On reconnaît la multifonctionnalité de la forêt de Soignes mais, avec la nouvelle pression récréative, ça compromet la nature”, justifie Stéphane Vanwijnsberghe, Ingénieur et Directeur Chef de sous-division Forêt&Nature de la forêt de Soignes. Pour lui, la crise sanitaire et l’explosion des activités récréatives dans la forêt menacent la biodiversité, jusqu’à en devenir “un danger majeur”. C’est bien simple, il a recensé sept fois plus (15 pour 2) signalements d’attaques sur chevreuil en 2021 qu’en 2019. “La cohabitation avec les chiens compromet la faune sauvage en forêt de Soignes. Si bien qu’on peut s’attendre à des extinctions d’espèces.”