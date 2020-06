L'affaire fait l'objet d'une enquête, assure la police.

Une photo prise lors de la manifestation Black Lives Matter dimanche dernier à Bruxelles crée la polémique. Elle montre un policier à genou sur un jeune manifestant. Selon le Brussels Times, un témoin de la scène a raconté que le policier a utilisé la même technique que celle mobilisée sur l'américain George Floyd, décédé après son arrestation.

Les deux photographes présents au moment des faits se sont eux confiés à Het Laatste Nieuws. "Je pense que le garçon, qui n'avait probablement pas plus de 20 ans et n'a pas résisté, souffrait. L'arrestation a duré près de cinq minutes. Il criait et son bras était complètement tordu. C'était la même position dans laquelle George Floyd a été tué."

De son côté, la zone de police Bruxelles-Ixelles indique qu'une enquête sera menée pour déterminer les circonstances exactes dans lesquelles l'arrestation a eu lieu.