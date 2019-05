Une piétonne a été renversée par un véhicule à hauteur d'un passage pour piéton sur l'avenue Louise à Bruxelles, lundi peu après 11h00.

Les jours de la victime ne sont pas en danger, selon la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles. À la suite de cet accident, le trafic de plusieurs lignes de tram a été interrompu sur l'avenue Louise. L'accident s'est produit vers 11h15. Une piétonne a traversé l'avenue Louise sur un passage piéton et a été heurtée par une voiture. Ce véhicule venait d'emprunter le site propre du tram parce que la circulation était bloquée sur la route à cause d'un camion à l'arrêt pour une livraison.

La piétonne, blessée, a été emmenée à l'hôpital mais son état n'est pas critique selon la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles.

Le conducteur de la voiture a dû rester sur place. Il a expliqué qu'il n'avait pas vu la dame traverser.

En raison de l'accident, les lignes de tram 92, 93, 97 et 8 ont été interrompues pendant un certain temps entre les arrêts Botanique et Louise. Peu après 12h00, la circulation des trams a pu reprendre normalement, selon la Stib.