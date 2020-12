Les résultats du Masterplan Forest-sur-Senne sont désormais disponibles. L'étude dévoile sa vision du territoire forestois dans vingt ans et propose des moyens à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour y arriver. Outre un espace plus large dédié aux piétons, cyclistes et espaces verts, le plan évoque l'engouement de la population pour la création d'une piscine ouverte sur le site Charroi.

La zone se situe le long de la Senne, entre deux faisceaux ferroviaires et donne sur la rue du Charroi. Un grand parc y a été aménagé dans le cadre du contrat de rénovation urbaine. Parmi les propositions reprises par le bureau d'études qui a mené l'enquête publique en mai dernier figurent le développement d'un espace multisport, d'une promenade le long de la Senne mais aussi d'une piscine en plein air.

Une ambition dont se réjouissent les militants de Pool is Cool sur leur site Internet. "Nous pensons que c'est un endroit idéal pour une piscine extérieure. Il s'agit d'un premier signe d'un large soutien à cette idée puisque ce plan a été discuté avec de nombreuses parties prenantes avant d'être publié."

Les autorités locales ont en effet approuvé le plan directeur mais tiennent à clarifier les choses. "Ce plan est une étude stratégique, notre vision de ce à quoi le quartier devrait ressembler en 2040 mais il n'a aucune valeur juridique", a rappelé à Bruzz l'échevin de l'Urbanisme, de l'Eau et des Espaces verts Alain Mugabo (Ecolo). La bourgmestre Mariam El Hamidine (Ecolo) va dans le même sens : "Le développement d'une piscine extérieure sur le site nous semble tout à fait opportun mais il n'y a encore rien de concret. Nous entrons maintenant dans la phase 3 du Masterplan, qui consiste à explorer toutes les pistes proposées."

De nombreuses questions restent par ailleurs sans réponse puisque le plan directeur ne parle ni de calendrier ni de financement. Le terrain appartient en outre à Sibelga. Avant qu'un quelconque projet ne voit le jour, les pouvoirs locaux et régionaux doivent donc d'abord se mettre d'accord sur une collaboration éventuelle ou sur la vente du site.

Le Masterplan sera présenté plus en détail lors de l’assemblée de quartier en ligne ce mercredi 9 décembre à 19h (inscription via cqdwiels@forest.brussels).