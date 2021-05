Bruxelles est l'une des rares villes européennes à ne pas offrir de possibilités de baignade en plein air. L'ASBL Pool is Cool veut changer cela et s'efforce depuis 2015 de réintroduire la baignade publique en plein air dans la capitale. Après plusieurs initiatives ces dernières années, la baignade en plein air est enfin de retour à Bruxelles avec le projet "Flow" !

Bien que le gouvernement bruxellois ait désormais des projets pour des lieux de baignade en plein air, Pool is Cool n'attend pas que ces projets soient réalisés dans quelques années. "Nous pensons que l'urgence de l'absence de baignade en plein air doit être abordée immédiatement. Les étés chauds passés, combinés à la pandémie de Corona qui a confiné les gens dans leurs domiciles, ont montré le besoin de lieux publics pour se rafraîchir à Bruxelles. C'est pourquoi nous réalisons Flow cet été, avec une coalition de partenaires et de supporters bruxellois et flamands, ce qui garantit que la piscine sera réellement construite", explique Pool is Cool dans un communiqué.

Flow est une piscine temporaire en plein air au bord du canal à Anderlecht. Elle mesure 17 x 7 m. Une piscine de cette taille offre la possibilité de véritablement nager. En même temps, l'eau sera suffisamment peu profonde pour garantir une expérience aquatique sûre pour les jeunes. Il y a des vestiaires, des douches et tout ce qui appartient à une piscine en plein air. Sur les terrasses ensoleillées, on peut se réchauffer après la baignade et profiter de l'ambiance autour de la piscine. Flow a une capacité d'environ 200 nageurs par jour, en fonction des mesures Covid en vigueur.

La piscine est ouverte gratuitement à tous l'après-midi. Vous pouvez réserver un créneau horaire à partir de 3 jours à l'avance à la piscine ou via www.flow.brussels. La réservation préalable est nécessaire pour garantir une expérience agréable et sûre pour tous les nageurs. Il y aura des séances réservées aux femmes et des cours de natation pour les enfants et les adultes.

Grâce à des initiatives locales, Flow proposera une variété d'activités culturelles, comme des concerts et des soirées cinéma, qui utiliseront l'infrastructure de la piscine.