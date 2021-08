La place de Belgique en face de l'Atomium est le théâtre d'un événement-test permettant à 5.000 personnes de danser sans distanciation sociale et sans masque, dimanche. Sous seule réserve du Covid Safe Ticket ou du certificat COVID, les spectateurs peuvent profiter d'un DJ set de Tale of Us, Mooglie, Kevin De Vries et Agents of Time. L'événement est organisé par Hangar, Labyrinth Large et Kompass Klub dans le but d'assurer l'efficacité et la faisabilité du Covid Safe Ticket avant la reprise officielle des événements en Belgique le 13 août. Les trois organisateurs ont installé un podium temporaire au pied de l'Atomium afin d'y tenir des concerts et soirées en respectant les mesures sanitaires liées au coronavirus.

Les visiteurs doivent d'abord faire contrôler leur billet à l'entrée. Dans un deuxième temps, l'application CovidSafeBE vérifie s'ils ont reçu leur (double) vaccination il y a plus de 15 jours, s'ils ont eu un test PCR négatif il y a moins de 48 heures ou un test antigène négatif il y a moins de 24 heures. Les personnes en possession d'un certificat médical prouvant qu'elles sont guéries d'une infection Covid-19 sont également autorisées à entrer.

Une fois les contrôles effectués, les masques buccaux peuvent être retirés, la distanciation sociale n'a plus à être respectée et les visiteurs peuvent laisser leur corps s'exprimer sur la musique. Hangar, Labyrinth Large et Kompass Klub ont invité le duo italien Tale Of Us en Belgique pour un DJ set exclusif de trois heures. Ils seront rejoints par deux artistes établis du label Afterlife : le duo italien Agents Of Time, au succès international, et le DJ/producteur allemand Kevin de Vries. Le jeune producteur français Mooglie a ouvert la piste de danse.