Chauffe-biberon, stérilisateur, tapis de jeu, siège auto, babyphone, etc. Une Babytheek pleine à craquer a ouvert ses portes mercredi rue de la Perle, dans le centre historique de Molenbeek. Il s'agit du premier service de prêt d'articles pour bébés sur le territoire communal. Comment ça marche ? Moyennant une inscription (20 euros par an - 5 euros par an pour les bénéficiaires de revenus sociaux), toute jeune maman ou tout jeune papa peut emprunter des articles, soit pour une longue durée (6 mois) soit pour une plus courte période (3 semaines).

Le catalogue est disponible en ligne via le site web : www.demolenketjes.be/babytheek. Installée à deux pas de la chaussée de Gand, au n°6 de la rue de la Perle, la Babytheek de Molenbeek sera ouverte tous les mardis de 9h30 à 12h, et une fois par mois le jeudi soir.

La Babytheek de Molenbeek est la quatrième à ouvrir à Bruxelles, et la 25e en Belgique (www.babytheek.be).