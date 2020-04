Un montant de près de 18 millions a été réservé pour l'octroi de cette prime.

De nombreux locataires bruxellois à revenus modestes sont confrontés à une perte de revenus suite aux mesures de maintien à domicile imposées par la crise du coronavirus. Un manque à gagner qui impactera inévitablement leur capacité à payer leur loyer. La secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS) souhaite soutenir ces locataires par l’octroi d’une prime unique de 214,68 euros par ménage.

La prime est réservée aux locataires dans le secteur privé dont la crise a entraîné une baisse ou une perte totale de revenus entre le 16 mars 2020 et le 3 mai 2020 en raison par exemple d’un chômage temporaire partiel ou complet pendant au moins 15 jours ouvrables. Pour les ménages, il suffit qu’un seul des membres du ménage remplisse ces conditions pour ouvrir le droit à la prime. Les situations de colocation sont également visées.

Sont également concernés les locataires dont le loyer a été contracté pour l’habitation unique et la résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale du/des locataire(s) au moment de la demande de la prime. Enfin, les locataires dont les revenus nets imposables du ménage (avant la crise) sont égaux ou inférieur à 150% du plafond d’admission prévu pour le logement social en fonction de la composition du ménage.

Les conditions d’octroi de cette prime ont été simplifiées au maximum afin d’en permettre un octroi semi-automatique. Un courrier spécifique sera envoyé aux bénéficiaires présumés pour qu’ils puissent disposer des informations nécessaires afin d’introduire leur demande.

"La part du budget qu’un ménage bruxellois consacre aux dépenses de logement est beaucoup plus importante pour les ménages disposant des revenus les plus bas. Il était donc indispensable que ces locataires à revenus modestes qui subissent de plein fouet la crise du coronavirus puissent disposer au plus vite d’une aide simple et rapide. Un montant global de près de 18 millions a été réservé pour l’octroi de cette prime", précise Nawal Ben Hamou.