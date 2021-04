Le collège de Woluwe-Saint-Lambert (Défi-CDH) déposera, lors du conseil communal de ce lundi 26 avril, une proposition de subvention de 10 000 euros à destination des organisations représentatives bruxelloises de l’Horeca ; et ce, afin d’inciter celles-ci à lancer des actions en justice dans l’espoir de faire lever les mesures de lutte contre le Covid-19.

Ce projet est considéré par l’opposition MR comme "une fausse bonne idée qui ne répond pas du tout aux besoins directs de l’Horeca", fustige l’opposition MR à Woluwe-Saint-Lambert. C’est pourquoi les conseillers communaux MR + Amélie Pans, Kurt Deswert, Steve Detry et Georges De Smul demanderont que le budget dégagé par la majorité soit revu et réorienté vers une prime de soutien concrète, à destination de l’Horeca local, en vue de les accompagner dans la réouverture progressive qui débutera au début du mois prochain.

"Depuis le début de l’année, le groupe MR + demande des mesures de soutien complémentaires pour l’Horeca. Notre amendement au budget pour instaurer une ‘prime’ à cet effet a été rejeté directement par la majorité. À l’époque, on m’a répondu qu’il n’y avait pas assez de moyens pour ce projet. Je suis donc très surpris que, tout à coup, les fonds soient disponibles. Sauf que cet argent ne bénéficiera pas directement à l’Horeca de notre commune", selon le conseiller communal Kurt Deswert.