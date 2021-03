Il y a peu, nous vous annoncions qu'un pompier bruxellois avait été sanctionné par sa hiérarchie pour des propos tenus sur Facebook. Au message d'un collègue, "Quand même bizarre que les 3 communes où on compte le plus de cas positifs à Bruxelles (+ ou - 4800/commune) sont Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek", il avait répondu : "Moi je sais pourquoi et j'espère que les décès y seront plus nombreux".

Ces propos, jugés racistes par des députés bruxellois, ont poussé sa hiérarchie à rétrograder l'homme du feu de caporal à simple pompier, écrivait la RTBF. Une information que nous avons relayée sur notre média, ici.

La procédure disciplinaire est cependant toujours en cours. Aucune sanction n'a pour l'heure été adoptée, précise maître Simon Lefebvre, avocat du pompier dont il est question, et qui a sollicité un droit de réponse à l'information exposée initialement. Le voici, in extenso :

"A ce stade, seule une proposition de sanction a été prise par le service des ressources humaines. Suite à cette proposition, un recours auprès de la Chambre de recours régionale a été introduit afin d’y faire valoir nos observations. Ce ne sera qu’à la suite de ce recours que l’autorité compétente aura à prendre une décision finale par laquelle elle décidera de sanctionner ou non le pompier sur base de tous les éléments de fait et de droit du dossier."

L'avocat tient en outre à rappeler que les principes de présomption d’innocence et d’impartialité de l’autorité disciplinaire, ainsi que les droits de la défense, doivent être respectés. "Nous ne pouvons en l’état que regretter les pressions politiques exercées et revendiquées par certains membres du pouvoir législatif bruxellois sur le cours d’une procédure disciplinaire. De la même manière, il n’est pas non plus acceptable que la qualification des faits de racistes - ce qui est formellement contesté – soit le résultat de l’influence de tiers à ladite procédure."

'"La procédure disciplinaire doit pouvoir se poursuivre de manière objective et indépendamment des pressions exercées sur la direction du Siamu", conclut le conseil du pompier incriminé.

Dont acte.