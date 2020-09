Une puéricultrice de la crèche Les Poneys à Auderghem a été testé positive au Covid-19. Elle a immédiatement été mise en quatorzaine jusqu'au 5 octobre inclus.

La section des grands, des enfants âgés de deux à trois ans environ, dans laquelle la puéricultrice travaille est également fermée juqu'au 5 octobre. Cela concerne 15 enfants. Quatre autres enfants des autres sections, qui ont eu des contacts directs avec la puéricultrice contaminée, ainsi que deux autres puéricultrices, sont également concernés par ces mesures d'isolement.

La commune a eu l'information lundi soir à 20h45 et a prévenu immédiatement les parents concernés ainsi que la référente et la coordinatrice de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE).

"La commune ainsi que le personnel de la crèche mettent tout en œuvre pour limiter les désagrément engendrés par cette situation, commente le bourgmestre Didier Gosuin (Défi). Il est bien entendu que nous donnons la priorité à la sécurité des enfants, du personnel et des parents ».