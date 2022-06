C’est presque déjà une tradition. Une quarantaine de projets ont été choisis dans le cadre de l’appel à projets "Bruxelles en vacances", organisé par les autorités régionales, donc le but est de permettre "aux habitants et usagers de se réapproprier les rues et les espaces publics bruxellois".

C’est la troisième année que cet appel à projets est lancé. "Ces projets peuvent être mobiles/itinérants (ex: une bibliothèque à vélo qui va à la rencontre des gens du quartier), concerner un espace symbolique pour lequel des acteurs locaux proposent un "réaménagement" ou encore se concentrer sur une rue, que les riverains se réapproprient pour "apaiser" le quartier (activités ludiques, moins de circulation)", indique Bruxelles Mobilité dans un communiqué.

© Bruxelles Mobilité

Ces projets doivent s’inscrire dans le cadre du plan de mobilité "Good Move". Parmi eux, citons : le projet "On air ! Et Moi sur la Place" qui occupera temporairement la place de la Maison Rouge à Laeken,"Kureghem plage" sur la place Jorez, "Korenbike Vollen Tuub" avec des ateliers vélo gratuits et participatifs ou encore "Le long de Wilderbeek" qui se réapproprie la placette située à l'entrée du Bois de Wilder, à Berchem-Sainte-Agathe.

"Les petits changements dans un quartier, une rue ou une place peuvent faire une énorme différence dans la qualité vie des habitants, surtout s’ils sont portés par les acteurs locaux", commente la ministre Elke Van den Brandt (Groen).