Le lundi 23 août, la police de la zone Bruxelles Midi a été appelée pour un assassinat dans une maison de repos à Anderlecht, indique le Parquet de Bruxelles via un communiqué. La victime est une femme de 85 ans et est résidente de cette maison de repos. "Le parquet a immédiatement requis un juge d’instruction, le médecin légiste et le labo de la police fédérale, qui sont descendus sur place. Divers devoirs d’enquête sont en cours, et entre autres une autopsie sera effectuée", commente le parquet qui indique également que, dans l’intérêt de l’enquête, il ne communiquera pas davantage d'informations.