L’application permet aux citoyens d'offrir un repas au personnel hospitalier, livré à l'hôpital et préparé par un restaurant de la capitale.

Inspirés par l'effort collectif auquel participent de nombreuses startups contre le Covid-19, la start-up HR “Hello Tyro” et le guide culinaire Instagram “Bruxelles FoodGuide” ont uni leurs forces pour créer, bénévolement, l'application mobile “8pm”. L’application a pour objectif de soutenir à la fois le personnel hospitalier bruxellois soumis à une pression extrême, et les restaurants, eux-mêmes fortement impactés par les mesures de confinement.

Nommée 8pm en référence aux applaudissements de 20h pour soutenir et remercier le corps médical, l’application permet aux citoyens d'offrir un repas au personnel hospitalier, livré à l'hôpital et préparé par un restaurant de la capitale. Un repas équivaut à un don de 10€, transmis directement au restaurant partenaire qu’aura choisi le donateur.

L’application a été lancée ce samedi 28 mars et les premiers dons peuvent être effectués. Ils serviront à la réalisation des premiers repas livrés lundi 30 mars au CHU Saint-Pierre. 8pm collabore actuellement avec cinq premiers restaurants qui se sont montrés particulièrement enthousiastes : Bobbi Bao, Fonteyne the Kitchen, Yolo Juice, Pho Diem Xuan et Thai Saté. Si la générosité des citoyens le permet, l’initiative sera étendue à d’autres hôpitaux et d’autres restaurants à Bruxelles.