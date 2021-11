Une femme de 20 ans a été arrêtée à Ganshoren, dans le cadre d'une enquête de la police néerlandaise au sujet du braquage d'un transporteur de fonds, commis à Amsterdam le 19 mai dernier, a indiqué vendredi la police judiciaire fédérale (PJF) belge. Six auteurs suspectés, arrêtés aux Pays-Bas immédiatement après les faits, sont originaires de France et de Belgique. Plusieurs perquisitions ont été effectuées en Belgique depuis lundi par la police judiciaire fédérale sous la direction d'un juge d'instruction bruxellois, dans le cadre de cette enquête internationale. Plusieurs suspects, autres que ceux qui ont été arrêtés aux Pays-Bas peu après le vol, ont été localisés en France et en Belgique.

"Un homme de 44 ans, originaire de Paris, a été arrêté en France, et une femme de 20 ans a été arrêtée en Belgique, à Ganshoren. Lors des perquisitions, une voiture de luxe Lamborghini, une arme à feu et divers supports de données ont été saisis. Des policiers néerlandais étaient présents dans les deux pays lors de ces opérations", a déclaré la PJF.

"Les Pays-Bas ont ensuite demandé aux autorités belges et françaises de leur remettre les deux suspects afin que l'enquête puisse se poursuivre aux Pays-Bas", a-t-elle ajouté.

Le 19 mai, un transport de fonds a été braqué à Amsterdam. Les voleurs n'ont ensuite pas hésité à utiliser des armes de guerre contre les patrouilles de police qui les poursuivaient. L'un d'eux est décédé au cours de sa fuite.

Six hommes ont été arrêtés, dont trois sont originaires de France et les trois autres de Belgique. Deux autres suspects viennent d'être arrêtés, un homme en France et une femme en Belgique.