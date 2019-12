Le jeudi 26 décembre, deux hommes auraient tenté d'enlever un enfant sur la patinoire de la place De Brouckère, révèle La Capitale.

Une maman a raconté à nos confrères que les deux hommes ont tenté d'enlever son petit garçon de six ans alors qu'il jouait sur la patinoire des Plaisirs d'Hiver. “Un homme d’environ 18-20 ans a pris mon fils par la main et a commencé à patiner très vite. Inquiète, ma fille les a suivis comme elle a pu. Soudain, le jeune homme s’est approché des barrières et a soulevé mon fils, une main derrière la tête, l’autre sous le dos, pour le donner à un autre homme à l’extérieur de l’enceinte gelée. Ma fille a alors crié et tiré de toutes ses forces son frère par le bras et l’a fait tomber au sol.”

Suite à cela, les hommes ont pris la fuite. La zone de police Bruxelles Capitale - Ixelles a confirmé qu’une plainte a été déposée par la mère du garçon et qu’un comportement suspect a été signalé autour de la patinoire place De Brouckère.