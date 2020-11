Des alpagas, des animaux de basse-cour, des autruches, des nandous, des maras, une chèvre, des hiboux grands-ducs... croupissaient dans des conditions calamiteuses.

Ce mardi 10 novembre en début de soirée, la police de Bruxelles a décidé, suite à un contrôle mené dans une « ferme pédagogique » gérée par l’école coranique située rue Saint-Denis à Anderlecht, de saisir l’ensemble du cheptel détenu au sein de l’établissement scolaire.

De nombreux animaux croupissaient dans des conditions qui dépassent l’imagination, tels que des poneys, des alpagas, des animaux de basse-cour, mais aussi des autruches, nandous, maras, une chèvre, ou encore des hiboux grands-ducs. Pour ces derniers, indépendamment des conditions, la détention est tout simplement interdite.

À leur arrivée sur place, les soigneurs professionnels et bénévoles des refuges découvrent un univers chaotique et glauque. Les animaux doivent se partager quelques dizaines de mètres carrés coincés entre un bâtiment industriel et le chemin de fer. L’environnement n’est composé que de véritables geôles à ciel ouvert, au sein desquelles l’horreur du décor n’a d’égal que l’odeur pestilentielle qui se dégage des lieux.