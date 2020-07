Ce projet, "Bball in the sky", a été développé par Mehdi Ould Kherroubi Hacine-Bey, un passionné de basket-ball qui a joué comme semi-professionnel au cours de sa jeunesse, et avec le soutien de Benoît Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles. L'œuvre, peinte au sol, est terminée, après une dizaine de jours de travail. Il s'agit d'un pop-up d'une durée de trois mois, réalisée par Dema, du Collectif hip-hop bruxellois CNN, qui vit dans ce quartier du Nouveau Marché aux Grains.

Le projet global est à l'initiative de Mehdi Ould Kherroubi Hacine-Bey, ancien joueur de basket-ball semi-professionnel, qui a acquis un doctorat en management et sciences économiques et s'est spécialisé dans les questions de diversité. Il a co-créé Diversity & Organisation Office (D&O) où il met en pratique son expertise.

"Le concept s'appelle Bball in the sky parce qu'au début notre objectif était d'installer des terrains de basket-ball sur des 'rooftops', avec des œuvres artistiques dessus, comme cela se fait aux Etats-Unis, en France, aux Philippines... Mais nous avons eu du mal à en trouver pour l'instant. Donc, on a essayé de se placer dans des endroits un peu inattendus ou historiques ici à Bruxelles", a expliqué à Belga Mehdi Ould Kherroubi Hacine-Bey.

"Mon objectif, c'était vraiment de réhabiliter les terrains de basket sur Bruxelles, parce qu'on a constaté que la plupart des terrains publics se dégradaient ou même disparaissaient", a-t-il expliqué.