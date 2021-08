Une villa de la chaussée de Bruxelles à Forest a été complètement incendiée mercredi soir, selon les pompiers de Bruxelles jeudi. Le bâtiment n'était pas habité mais squatté. Toutefois, a priori personne n'a été blessé. Les dégâts matériels sont par contre considérables. Les pompiers ont été appelés pour cet incendie mercredi soir vers 21h50. "Tous les effets ménagers de l'occupant précédent étaient encore dans le bâtiment, mais aussi les affaires des squatteurs, ce qui a rendu la tâche très difficile pour nos équipes", a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "La villa a été en grande partie détruite et nous avons laissé une auto-pompe sur place, pour surveiller une éventuelle reprise du feu, jusqu'à environ 3h00".

Aucun blessé n'a été signalé et la cause exacte n'est pas encore déterminée.

Pour des raisons de sécurité, les pompiers appellent à nouveau à fermer les bâtiments vides correctement afin que des squatteurs ne puissent pas entrer. "De tels incendies dans des squats sont très dangereux pour nous", a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Les squatteurs utilisent souvent beaucoup de multiprises et de rallonges, ce qui représente un risque d'incendie supplémentaire. Par ailleurs, nous n'avons souvent aucune idée de l'état du bâtiment, notamment de la stabilité des sols et des plafonds. Et nous ne savons pas combien de personnes peuvent se trouver dans le bâtiment. Nous devons donc prendre des risques supplémentaires", a-t-il expliqué.