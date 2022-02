"Nous avons proposé aux auteurs de se réapproprier et de traduire leur réalité du musée", explique Fabrice Douar, commissaire de l'exposition et responsable éditorial au Louvre. L'exposition est rythmée en trois zones. La première aborde les différents métiers qui participent d'une manière ou d'une autre au fonctionnement quotidien d'un musée. Nicolas de Crécy, qui a inauguré la collection en 2005 avec "Période glaciaire", apporte une réflexion autour de la fonction d'archéologue. Associé au scénariste Jean-Claude Carrière, le dessinateur belge Yslaire revisite l'histoire du Louvre lors de son ouverture en 1793 dans "Le Ciel au-dessus du Louvre" (2009).





Une deuxième zone est consacrée au public du musée parisien et la dernière partie porte sur "le côté poétique de l'art", ajoute M. Douar.





Dans l'ensemble, la collection fait la part belle à la bande dessinée franco-belge mais plusieurs artistes asiatiques, comme les mangakas Hirohiko Araki et Minetaro Mochizuki ou encore l'auteur hongkongais Li Chi Tak, ont également été sollicités. "Nous avons recherché cette universalité dans le panel d'auteurs pour répondre aux collections du musée qui viennent des quatre coins du monde", ajoute le commissaire.





L'exposition "Bulles de Louvre" se termine sur un aperçu du travail de préparation de Judith Vanistendael. L'artiste louvaniste est appelée à réaliser le dernier titre de la collection, "Atan de Kea", un roman graphique qui revient sur le parcours d'un sculpteur et de son apprentissage au temps du Cycladique (3e siècle avant Jésus-Christ).

Depuis 2005, le musée du Louvre propose à des artistes du Neuvième Art de venir s'inspirer des salles et collections de la prestigieuse institution parisienne. Une vingtaine de titres ont vu le jour dans cette collection coéditée par Futoropolis et le musée du Louvre. Une rétrospective s'imposait et plusieurs dessins originaux des auteurs ayant pris part au projet se retrouvent exposés au musée de la bande dessinée.