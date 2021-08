Les vols d’abat-jours ont eu lieu boulevard Leopold II, chaussée de Louvain et rue des Deux Églises. Les éventuels témoins sont appelés à se manifester.

Colère et incompréhension chez Bruxelles Mobilité. En l’espace de quelques semaines, une vingtaine de lampadaires anciens ont fait l’objet de dégradations à Bruxelles : les parties supérieures sur lesquelles sont fixées les lampes ont été arrachées et volées. "Principalement sur le boulevard Leopold II, mais aussi sur la chaussée de Louvain et la rue des Deux Églises", déplore Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité, responsable de ces voiries régionales.

La raison ? "Sans doute pour le cuivre. Le prix du cuivre a augmenté récemment, et il y a du cuivre dans ces lampadaires. Ces vols ont sûrement été commis par des professionnels. Il faut en effet du matériel spécifique pour les enlever, car ils sont bien fixés".

Ces anciens lampadaires de couleur verte ont, outre leur fonction première d’utilité publique, un intérêt patrimonial. Des plaintes ont été déposées auprès de la police pour chaque lampadaire dépouillé. L’organisme public appelle les témoins ou personnes détenant des informations sur ces vols à contacter la police.

De même, Bruxelles Mobilité étudie actuellement plusieurs pistes pour renouveler ces lampadaires, en remplaçant notamment le cuivre par de l’aluminium. Un remplacement qui permettra aussi de passer prochainement à un système LED.