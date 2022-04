“On a demandé de souffler les nuages. ça a plutôt marché,” Didier Goffart, membre de l’organisation de la zwanze parade des clubs de supporters de l’Union se réjouit du déroulé de l’après-midi.



Ce dimanche à partir de midi, plusieurs supporters de l’USG se sont réunis sur la place de l’Hôtel de ville de Saint-Gilles. Vers 16 h 30 ils étaient entre 300 et 400. La fanfare de Moulbaix venue pour l’occasion a alors pris la tête du cortège pour rallier le parc Duden. Elle avait bien entendu revu ses standards pour les adapter au public : “Bruxelles, Ma ville, Je t’aime, Je porte ton emblème…” Les représentants de Folklore Bruxellois étaient aussi de la partie.



Mais l’ambiance était plutôt calme. Les écharpes “bleu et jaune” étaient bien évidemment de sortie mais peu de drapeaux. Il s’agissait pourtant de fêter la première place du Club en phase classique et de s’échauffer pour le match de la 34e et dernière journée : USG-Beerschot.



Recettes pour les vétérans.



L’après-midi avait surtout pour but de récolter des fonds pour financer le transport des résidents des Homes de Forest et Saint gilles pour les emmener au Marien. Les supporters étaient encore calmes vers 16 h 00, et ils le resteront pour ce dernier match. Leur équipe clôture sa saison régulière par un nul : 0-0 contre le Beerschot, dernier au classement.