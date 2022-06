Quand on prétend que l’Union est le club le plus cool (qui a dit "bobo"?) de Belgique, on n’est sans doute pas loin du compte. Nouvelle preuve: l’ouverture d’Union Plage, la guinguette estivale des jaunes et bleus.L’endroit tapissé de sable accueille les supporters, les riverains et les autres depuis ce mercredi 15 juin.

Originalité: cette plage se tient carrément…dans le stade Joseph Marien. C’est Dylan, le gestionnaire du fameux club house attenant, qui est aux manettes.Ou plutôt, aux pompes, puisqu’évidemment il est question de bière fraîche et de grignotages.On annonce notamment un food-truck de spécialités grecques, histoire, si on ferme les yeux, de se sentir à Mykonos ou presque.

L’endroit est ouvert un gros mois, jusqu’au début du championnat le… 22 juillet déjà. D’ici-là, les Unionistes troqueront peut-être les crampons pour les slashs pour un petit beach football en bordure du parc Duden.