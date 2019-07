Une trentaine d'ados forment aspirent, depuis ce matin, à former la première promotion de l'école des Cadets de la police bruxelloise

"Reeeeepos ! Ecartez vos jambes, menton vers le haut, regard fixe, au loin et on ne bouge pas ! On est fier !" Les consignes du policier sont strictes, fermes mais bienveillantes. Encore hésitants, les jeunes découvrent le garde-à-vous, le repos, l'alignement, etc. Ce premier apprentissage ne constituera pas l'ossature de leur première semaine en tant qu'aspirant Cadet de la police. "Ils répètent quelques gammes pour le défilé du 21 juillet", explique la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Uniforme sur le dos et écusson officiel sur le coeur, ces 27 jeunes Bruxellois marcheront - en rang - sur la place des Palais avec le reste du cortège de la police bruxelloise.

Lancée ce lundi par la police de Bruxelles, cette toute nouvelle école des Cadets est une première en Belgique. Elles et ils étaient une petite trentaine, ce matin dans la cour du commissariat de la rue Glibert, juste derrière la gare du Nord. Ces jeunes âgées de 14 à 18 ans démarrent un stage de vacances un peu particulier. Durant une semaine, Adam, Nathan, Pierre, Melis, Sarah et les autres vont découvrir le métier de policier avec, à la clé : le titre de cadet de la police. Cette initiative est une première en Belgique.

Pour Adam (17 ans), pourtant, là n'est pas l'essentiel. "Mon père est policier. en venant ici, je cherche à découvrir une autre culture, à m'enrichir. Cela m'aidera aussi peut-être à faire changer le regard qu'ont les gens sur le métier de policier." Pierre (14 ans) et Nathan (15 ans) font partie des plus jeunes aspirants. "Je voulais voir les coulisses de la police", dit simplement le premier. "J'ai toujours adoré la police", enchaîne, déterminé, le second. "A la base, je veux être acteur mais le métier de policier m'a toujours passionné. C'est, si l'on peut dire, mon second choix de carrière." Tandis que Melis (17 ans) veut être policière depuis son plus jeune âge. "J'ai lu une affiche au secrétariat de mon école et je me suis inscrite. C'est un rêve d'enfant. Je veux faire ce métier depuis que je suis toute petite. Aujourd'hui, j'apprends les langues et je fais de la boxe. Ma motivation ? Venir en aide aux Bruxellois et participer à des interventions."

© DEMOULIN BERNARD



"Notre idée première est de rapprocher la jeunesse bruxelloise avec la police", embraye le chef de corps Michel Goovaerts qui s'est inspiré, entre autres, du modèle londonien où un jeune Cadet sur quatre devient policier à l'issue de sa formation. "Le recrutement n'est absolument pas notre priorité. Si cela crée des vocations, c'est tant mieux mais l'objectif est vraiment de créer une école des Cadets pérenne. Nous réfléchissons également à apporter une touche sociale à l'initiative. Pourquoi pas, pour les plus motivés, participer à des événements durant l'année, venir en aide sur des manifestations, des événements sportifs, etc." Attention, "il ne s'agit pas d'une semaine de plaine de jeux", prévient-il. Le bourgmestre Philippe Close (PS) rappelle de son côté que la police parraine déjà 1 000 élèves des écoles primaires bruxelloises. "Mais ici, l'idée est de créer une relation spécifique avec la police. C'est aussi et surtout une forme d'apprentissage du civisme." A terme, cette école des cadets devrait générer une promotion par an. Cette première année, elles et ils sont 27, l'an prochain, le chef de corps en espère bien plus.

© DEMOULIN BERNARD



De fait, la semaine s'annonce intense mais riche en activités et apprentissages. En deux langues, les 27 aspirant(e)s iront voir les hélicoptères décoller à l'aéroport militaire de Melsbroeck, visiteront la cavalerie de la police fédérale, résoudront une enquête criminelle à l'occasion d'un grand jeu de piste dans le parc de Bruxelles, observeront une démonstration de la brigade anti-agression, bénéficieront de la formation qualifiante aux premiers soins, etc. Sans oublier, bien entendu, la préparation du défilé du 21 juillet.

Un programme qui réjouit Sarah (15 ans). "J'ai toujours voulu être policière pour aider les autres et faire de l'intervention aussi". Lazlo (17 ans) s'est inscrit à l'école des cadets pour "découvrir le métier de l'intérieur". Fils de policier lui aussi, il veut comprendre le métier de son père. "Rien ne dit que je deviendrai policier plus tard mais cela m'ouvre l'esprit vers un vrai métier de service aux citoyens. C'est leur mission première même si, dans le grand public, on pense souvent que la police n'est là que pour verbaliser, arrêter des malfrats ou brider des manifestations, etc. C'est très réducteur comme vision."

A l'issue de cette semaine, toutes et tous recevront leur uniforme des cadets : un pantalon treillis et polo bleu marine estampillé de l'insigne officiel et casquette, elle aussi bleu marine. Uniformes que nous verrons défiler lors de la fête nationale du 21 juillet.