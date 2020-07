L'asbl Laeken Découverte propose plusieurs visites à la carte ou programmées pour découvrir les joyaux et trésors cachés de quartier nord de Bruxelles.

La crypte royale, le penseur de Rodin, les parcs aux abords du domaine royal... Le territoire de l'ancienne commune de Laeken dans le nord de Bruxelles regorge de trésors à découvrir. C'est ce que propose l'asbl Laeken Découverte depuis 20 ans.

Cet été l'asbl souhaite rattraper le temps perdu. Comme de nombreux acteurs culturels, l'association a souffert de la crise sanitaire du Coronavirus. Toutes les visites de printemps, soit 40 visites au total, ont été annulées. « Nous allons essayer de déployer ces visites sur toute l'année », précise Philippe Lemoine, coordinateur de l 'asbl.

En revanche, les visites dans les serres royales, réalisées généralement début mai, sont repousées à l'année prochaine. « Pour cet été nous avons prévu beaucoup de visites à l'extérieur dans les espaces verts, indique Philippe Lemoine. Elles seront plus appropriées aux mesures sanitaires même si celles en intérieur seront également faites en toute sécurité. Nous nous y engageons. Nous respectons les règles d'or soit 20 personnes maximum par visite, un masque obligatoire pour le guide et les participants et une distance sociale entre les gens ».

Sur la tombe de Marie Pleyel

L'association programme un certain nombre de visites mais le public a la possibilité de réserver une excursion privée (jusque 20 personnes) parmi le catalogue. Dans la liste des visites, on retrouve les classiques comme le cimetière de Laeken. « Il a la particularité d'être encore en ville, près d'une église, explique le coordinateur de l'asbl. C'est aussi le Père Lachaise bruxellois. Il y a la célèbre statue le Penseur de Rodin mais également la tombe de l'homme politique Emile Bockstael ou de la pianiste Marie Pleyel », l'Eglise Notre-Dame de Laeken avec sa crypte royale où les rois et les reines de Belgique sont enterrés qui est ouverte un dimanche par mois et les parcs de Laeken et d'Osseghem. Dans le catalogue on trouve également des perles, des visites de lieux moins connus comme la place Bockstael et ses abords, le plateau de Heysel et le patrimoine des expositions universelles, Il y a même un parcours en vélo à la recherche des peintures murales des héros de bandes dessinées. Des super idées de vacances pour découvrir (ou redécouvrir) son quartier ou une facette de Bruxelles méconnue.

Au programme ce week-end :



Dimanche 12 juillet (14h30) : Le parc de Laeken et le parc d’Osseghem - Le Heysel vert

Dimanche 26 juillet (14h30) : L’église Notre-Dame de Laeken de fond en comble ( http://www.laekendecouverte.be/spip.php?article30&lang=fr ) : visite de l'église Notre-Dame de Laeken avec accès aux combles et aux terrasses extérieures de l’église, « avec un panorama sur Bruxelles assez extraordinaire », précise Philippe Lemoine.

D'autres visites sont programmées en août et vous pouvez choisir l'une des découvertes dans le catalogue sur le site de l'asbl : http://www.laekendecouverte.be/

J.Bo