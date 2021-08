Depuis le 3 mai 2021 et jusqu'au 12 août, les Bruxellois(es) avaient l'opportunité de se faire vacciner à l'Hôpital Militaire Reine Astrid. À partir de ce 13 août, le centre n'accueillera plus la population pour de nouvelles vaccinations. Toutefois, les personnes ayant reçu leur première dose dans ce centre pourront toujours y recevoir leur seconde dose.

Le centre de vaccination de la Défense pouvait vacciner jusqu'à 1 700 personnes par jour, grâce à dix lignes de vaccination et un rythme maximum de 200 rendez-vous par heure. Pour son fonctionnement, plus de 60 militaires y ont été affectés. Ils provenaient de toutes les unités médicales ainsi que de toutes les composantes de la Défense pour appuyer l’administration, l’accueil et les services généraux. Le centre de vaccination militaire poursuivra néanmoins sa mission pour les expatriés, les diplomates et les militaires à raison de deux jours par semaine, les mardis et jeudis.

"La Défense a pris sa part de responsabilité en réponse à la crise sanitaire et en appui à la Nation. Le département restera mobilisé pour toute crise face à laquelle son intervention apportera une plus-value. Ce centre de vaccination militaire pour la population bruxelloise aura permis de vacciner complètement 60 000 personnes au cours de ses 102 jours de fonctionnement. Cela n'a été possible que grâce à l'efficacité organisationnelle du département et à l'implication exceptionnelle du personnel de la Défense à tous niveaux", se réjouit la ministre de la Défense Ludivine Dedonder.

L’Hôpital Militaire poursuit par ailleurs sa mission de Hub Logistique pour les autres centres de vaccination bruxellois qui restent ouverts. En sus de matériel prêté à des centres, des infrastructures du département ont été mises à disposition pour l’installation de centres de vaccination régionaux (Brasschaat, Grobbendonk et Léopoldsburg).