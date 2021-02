La Ville de Bruxelles a dégagé un budget de 50 000 euros (évolutif selon la demande) afin d’offrir aux seniors bruxellois (65 ans et plus) qui rencontrent des difficultés à se déplacer, qui vivent seuls, etc. quatre chèques taxi pour se rendre sur leur lieu de vaccination.

La commande de ces chèques taxi - dont l’usage est exclusivement réservé à la vaccination - peut se faire via l’une des 17 maisons de quartier éparpillées sur le territoire bruxellois. Il suffit de téléphoner au numéro vert 800 35 550 (gratuit, 7/7, 24 h/24).

La Ville compte environ 22 000 habitants âgés de plus de 65 ans. "La très grande majorité ira se faire vacciner par ses propres moyens (famille, proche, voisin ou seul) mais, pour les autres, il était important que nous proposions une aide car la vaccination des personnes âgées et des personnes présentant des symptômes de comorbidité constitue l’étape la plus importante pour réduire le nombre de décès et le retour à une vie normale", explique le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).

À l’heure actuelle, environ 500 seniors ont déjà demandé leurs chèques taxi. "Nous tablons sur un bon millier de demandes", précise de son côté le président du CPAS de la capitale Khalid Zian (PS). "Mais s’il y a plus de demandes, nous augmenterons le budget."

La Ville a conclu un contrat avec les Taxis Bleus et les Taxis Verts. "Il s’agit aussi de montrer notre solidarité envers le secteur des taxis bruxellois, qui souffrent tout autant que l’ensemble du secteur du tourisme, de l’Horeca à Bruxelles. Nous en recevons d’ailleurs beaucoup au CPAS", poursuit Khalid Zian.

Les seniors qui ne peuvent vraiment pas se déplacer et/ou personnes à mobilité réduite peuvent également contacter leur maison de quartier. La Ville de Bruxelles organisera la vaccination à leur domicile.