Par respect pour le bien-être animal, la Ville de Bruxelles a annoncé lundi en fin d'après-midi la suspension de la circulation des calèches.

Cette décision aura cours tout du moins jusqu'à mardi inclus et pourra être prolongée en fonction de la météo. La situation continuera à être surveillée et évaluée au jour le jour. C'est le bien-être des animaux qui prime ici. "L'annonce de la première température tropicale de la saison a confirmé la nécessité et l'urgence de protéger les chevaux qui tirent les calèches à travers la Ville", a expliqué Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.

Cette décision a été prise en collaboration avec Thibaut Dantine, l'exploitant des calèches de Bruxelles. "Cette vague de chaleur met en exergue la priorité à accorder au bien-être animal et l'importance d'une vigilance accrue adaptée au jour le jour", a ajouté ce dernier.

Les Villes d'Ostende et d'Anvers ont également suspendu la circulation des calèches touristiques en raison de la chaleur.