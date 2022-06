Les pompiers de Bruxelles sont intervenus samedi à 3 reprises pour du monoxyde de carbone (CO) présent dans des habitations, a indiqué dimanche matin leur porte-parole Walter Derieuw. Le tirage thermique ne s'effectuait pas correctement dans ces cheminées et des gaz d'évacuation chauds issus de chaudières alimentant des salles de bain n'ont pas pu traverser des couches d'air supérieures en raison des températures extrêmes du jour. Les interventions ont eu lieu rue Laubespin à Laeken, rue de Livourne dans le centre de Bruxelles et rue d'Espagne à Saint-Gilles. Les habitants ont à chaque fois été alertés par leurs détecteurs de CO.

"Le mauvais tirage des cheminées était, certainement, causé par les températures caniculaires qui ont formé une couche d'air bloquant le bon fonctionnement des cheminées", a expliqué Walter Derieuw dans son communiqué. Avec les températures élevées attendues cet été, il appelle, encore plus que d'habitude, à "prêter attention à une bonne ventilation et un apport d'air frais et écouter les avertissements éventuels de l'IRM", l'Institut Royal Météorologique de Belgique.