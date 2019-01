Depuis quelques années, le Service d’aide et d’intervention médicale urgente (Siamu) de la Région bruxelloise porte systématiquement plainte dès qu’un de ses membres subit une agression, verbale ou physique. Chaque pompier rédige également un rapport interne afin de consigner les faits. L’an passé, c’est arrivé à 22 reprises. Soit près de deux fois par mois même si le porte-parole des pompiers est certain que de nombreuses agressions verbales et autres crachats ne sont pas signalés par les pompiers. En 2017, 17 plaintes ont été déposées pour les mêmes raisons par les pompiers bruxellois.

"Cette année, cinq agressions lourdes ont eu lieu au mois de décembre", rappelle le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw qui estime que "cela explique sûrement leur ras-le-bol de la nuit du réveillon. Il y a eu l’ambulancier agressé physiquement, la vitre latérale explosée dans la rue d’Oppem à Bruxelles-Ville et les trois agressions survenues lors de la nuit de la Saint-Sylvestre : deux à Molenbeek et une à Evere." Pour Walter Derieuw, "le moment est venu pour les autorités d’envoyer un signal fort".

Le délégué syndical des pompiers de Bruxelles Éric Labourdette va plus loin. "La situation s’aggrave d’année en année, constate-t-il. Avant-hier, on a dû enfermer un de nos collègues dans une autopompe pour le calmer. Il avait un pied-de-biche en main et voulait aller fracasser un jeune qui l’avait agressé. À force de se faire insulter, cracher dessus ou agresser, ça va mal se terminer un jour."

Le délégué syndical estime lui aussi qu’il faut mettre fin au sentiment d’impunité de ces casseurs. Mais avec quelles sanctions ? "Une heure ou deux au poste puis direction la sortie. Jamais on ne mettra quelqu’un en prison pour avoir brûlé une voiture ! Je propose dès lors que l’on fasse payer les parents lorsque les casseurs sont mineurs. Tout simplement. Ou alors les envoyer faire des travaux d’intérêt généraux. Nettoyer des clubs de sport pendant quinze jours ou autres choses du même genre."

Hier pourtant, la justice a rapidement réagi pour l’un des fauteurs de trouble. Il a fait l’objet d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bruxelles tandis qu’un autre casseur a été déféré devant le juge d’instruction puis inculpé pour outrage, menaces et rébellion. Il a néanmoins été libéré sous caution, a précisé le porte-parole du parquet de Bruxelles Gilles Dejemeppe à l’agence Belga hier.

L’homme arrêté judiciairement et faisant l’objet d’une procédure de comparution immédiate est convoqué le 1er février prochain au tribunal correctionnel de Bruxelles, pour outrage, menaces et rébellion, a encore précisé Belga hier.