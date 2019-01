La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Catherine Moureaux est revenue sur les incidents survenus dans le centre de la commune le soir du 31 décembre dernier.

Au micro de BX1, dans son émission L'Interview, la socialiste a expliqué les raisons pour lesquelles aucune arrestation judiciaire n'avait encore eu lieu. "C'est compliqué car il faut visionner toutes les images, identifier avec certitude les auteurs de troubles. D'après les informations de la police - que je remercie pour l'immense travail qu'elle fournit - il y aurait potentiellement cinq personnes que l'on pourrait peut-être identifier."

Catherine Moureaux balaie par ailleurs la critique de l'opposition sur la vacance de pouvoir. "C'est un argument sous la ceinture. Le bourgmestre faisant fonction était sur les lieux le 31 décembre. Le dispositif policier était quasi deux fois plus important qu'en 2017. Et la police, sur base de ses informations, avait annoncé qu'il n'y avait pas de risque spécifique", a commenté Catherine Moureaux, qui rappelle que le pillage des trois magasins s'est déroulée très rapidement. "Il y a eu une concentration extrêmement rapide sur un même lieu. Puis trente minutes de battement qui ont permis les pillage des trois magasins. Et cela ne peut pas se reproduire."