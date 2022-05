La salle du ministère des Pouvoirs locaux, au 14e étage de la place Saint-Lazare avec vue imprenable sur Bruxelles, était pleine ce mardi matin. Pleine de monde et pleine d’exultation. Cette ambiance euphorique que l’on retrouve habituellement quelques semaines après les élections, lorsque les nouveaux bourgmestres fraîchement élus reçoivent des mains de la tutelle le titre officiel de premier citoyen et se lancent dans les cinq années à venir avec encore l’euphorie de la campagne. Sauf qu’ici, nous sommes près de trois ans après le suffrage, et à deux ans du prochain…

Cette législature bruxelloise a ceci de particulier qu’elle a vu un quart des bourgmestres bruxellois céder l’écharpe en cours de route. Des remplacements, à une exception près, "planifiés". Après la prestation de serment de l’Auderghemoise Sophie De Vos (Défi) et avant le départ de l’indéboulonnable Saint-Gillois Charles Picqué (PS), c’était ce mardi au tour de Claire Vandevivere (Les Engagés, Jette), de Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés, Ganshoren) et de Mariam El Hamidine (Écolo, Forest) de passer devant le ministre Bernard Clerfayt (Défi) pour officialiser leur position.