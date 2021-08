A l’occasion de la Journée mondiale du chien, le jeudi 26 août prochain, le refuge Veeweyde, à Anderlecht, organise une journée libre, ouverte au public de 11h à 18h. L’objectif ? Venir à leur rencontre et les gâter par le biais d’une collecte de jeux et de jouets pour leurs aires extérieures : ballons, cordes, cerceaux, cônes, jeux de réflexion…

Les candidats adoptants seront invités à prendre rendez-vous pour un premier contact s’ils sont intéressés par l’adoption de l’un de nos pensionnaires. Il sera possible également de rendre visite à nos chats, mais aussi à nos lapins, nos rongeurs et nos moutons. Stands d’infos, boissons et snacks disponibles sur place ! Infos sur la page FB de Veeweyde.