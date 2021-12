Depuis plus de 15 ans, ces veillées devant un abattoir sont devenues une tradition de l’ASBL à l’approche des fêtes : "Nous, nous sommes en train de faire la fête mais ce n’est pas la fête pour les animaux, il y a des souffrances atroces juste derrière nous (en montrant l’abattoir)." Cette année, Solange T’Kint, administratrice de SEA, n’a pas choisi le site d’Anderlecht par hasard. Seul abattoir de la région, c’est aussi le dernier de Belgique à ne pas réaliser d’étourdissement avant l’abattage rituel. La Flandre et la Wallonie ont déjà interdit cette pratique.

Le retour du débat sur la scène politique

En octobre 2021, le gouvernement bruxellois n’était pas parvenu à un accord pour interdire l’abattage sans étourdissement. Bernard Clerfayt, ministre (Défi) en charge du Bien-être animal, avait alors regretté le blocage d’Ecolo et du PS. SEA mais également d’autres associations qui militent pour les droits des animaux accusent les deux partis de bloquer le texte pour des raisons "électoralistes" au détriment du bien-être animal. Ecolo et le PS chercheraient "les faveurs des électeurs musulmans et juifs" selon Solange T’Kint qui rappelle que la Cour constitutionnelle a validé les décisions wallonne et flamande. Finalement, sans accord du gouvernement pour Bruxelles, le dossier a été remis au Parlement régional. Rappelons que le PS et Ecolo avaient voté pour l’interdiction en Wallonie. (...)