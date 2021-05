Giovanni Morreale en a marre. Lui, c'est le fils de Venera, âgée de 79 ans. Il y a déjà quatre ans, ce monsieur avait souhaité s'exprimer dans nos colonnes suite à des 'humiliations' subies par sa maman. Cette fois-ci, c'est pour de nouveau évoquer le système hospitalier qu'il témoigne. Selon lui, 4 ans plus tard, rien n'a changé...

Petit retour en arrière pour mieux comprendre l'histoire avant d'évoquer cet 'oubli'. Il y a trois mois, Venera a de nouveau des problèmes de santé. Elle reçoit donc une pile au coeur et subit une intervention au pied. Une opération qui mettra son pied dans le plâtre. Suite à cela, Venera est envoyée, via le souhait de ses proches, dans un centre de revalidation. "On n'avait pas envie qu’elle reste seule à la maison