Si vous avez le sentiment de voir davantage de bateaux sur le canal bruxellois, alors votre impression est la bonne. Le Port de Bruxelles a enregistré une hausse de son trafic global en 2021. Au total, 7.111.258 tonnes ont été acheminées par voie fluviale dans la capitale, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente. Le trafic de transit est en baisse, mais le trafic propre (c’est-à-dire chargé ou déchargé à Bruxelles) connaît une hausse de 10 % et atteint un niveau “record”.

Ce sont toujours les matériaux de construction qui occupent la plus grande part du trafic du port : plus de 3 millions de tonnes en 2021, et une hausse de 8 %. Il faut dire que le port fournit à la capitale un moyen logistique précieux pour désengorger les artères de camions de chantier. Le directeur ad interim du Port bruxellois, Rainier Reekmans, indique notamment que “le port a un rôle à jouer” dans la logistique du plus grand chantier bruxellois de la décennie, à savoir le métro 3, et ses millions de tonnes de terres à extraire.