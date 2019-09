A moins qu'une troisième candidature surprise ne soit dévoilée d'ici jeudi midi, on se dirige vers un duel entre le chef de groupe à la Chambre Ahmed Laaouej et le président du parlement bruxellois Rachid Madrane pour l'élection à la présidence du PS bruxellois.

Les deux candidatures sont proposées en ticket. Elles ont été réfléchies en termes de diversité des identités (origine, sexe, genre) qui reflètent la réalité bruxelloise et de zones géographiques dans la Région-Capitale.

Le bourgmestre de Koekelberg Ahmed Laaouej peut se féliciter du soutien de personnalités du PS bruxellois (le ministre-président Rudi Vervoort, la ministre de l'Enseignement Caroline Désir...), à commencer par le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, à qui il propose de confier la vice-présidence du PS national. Il se présente avec les députés bruxellois Isabelle Emmery (Anderlecht, ouest de Bruxelles) et Martin Casier (Watermael Boitsfort, sud-est de Bruxelles). On y retrouve quelques grosses sections comme la ville de Bruxelles et Anderlecht.

Opposant aux barons les militants, l'Etterbeekois Rachid Madrane (sud-est de Bruxelles) s'est entouré de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (ouest) et de la présidente du CPAS de la ville de Bruxelles Karine Lalieux. Là aussi, de grosses sections: la ville de Bruxelles et Molenbeek.

Le débat électoral passera notamment par la nécessité de clarifier la position du PS bruxellois sur la laïcité qui a parfois divisé les mandataires ces dernières années. La manière d'impliquer dans le débat public les communautés d'origine étrangère s'invitera dans la discussion. Les deux candidats se veulent à cet égard "rassembleurs". Il reste à persuader les militants.

Au-delà, les thématiques classiques chères au parti socialiste, de nature sociale essentiellement, reviendront en filigrane des échanges, notamment la question du logement, un défi important dans la région.

Les personnalités des deux candidats seront également déterminantes dans la course à la présidence. Ahmed Laaouej est un héritier de "l'école Di Rupo", Rachid Madrane de l"'école Moureaux". Un enjeu dont l'intérêt est également à jauger à l'aune du changement de présidence à la tête du PS national où Paul Magnette est attendu, en remplacement d'Elio Di Rupo.





La lettre envoyée par Rachid, Karine Lalieux et Catherine Moureaux aux militants pour leur annoncer leur candidature à la fédération bruxelloise du PS:

"Chère Camarade, Cher Camarade,

Les militants des 19 communes bruxelloises et de la périphérie vont désigner les 18 et 19 octobre prochain une nouvelle équipe à la tête de notre Fédération.

Nous tenions à t’adresser ce courrier pour t’informer prioritairement de notre décision de nous porter candidats.

C’est à toi qu’il revient de choisir l’équipe que tu veux voir diriger la Fédération dans les années à venir. Ce choix t’appartient pleinement, personne ne peut te le dicter.

Nous sommes candidats parce que nous avons la conviction que les socialistes de Bruxelles et de la périphérie ont besoin d’une Fédération qui soit, aujourd’hui plus que jamais, une force de progrès.

Pour que notre Fédération soit à nouveau forte, il faut d’abord qu’elle rassemble. Pour faire gagner le modèle de société qui est le nôtre, nous devons être unis, soudés dans la défense de nos idéaux.

C’est pourquoi le projet que nous voulons porter est un projet collectif, un projet d’équipe, qui fait converger toutes nos forces et toutes nos énergies. Nous le portons à trois, mais nous souhaitons associer demain dans l’exécutif le Président de la Fédération bruxelloise des Jeunes Socialistes et le Président de la fédération socialiste des Pensionnés de Bruxelles.

Nous voulons une Fédération qui montre la voie et qui renforce, soutient et valorise le travail des sections locales.

Une victoire est toujours collective. Elle est la traduction d’une rencontre entre de nouvelles énergies et un nouveau projet.

Mais surtout, ce projet, nous voulons le construire avec toi, avec tous les militants, parce que c’est vous qui faites la force de notre Fédération.

Il est donc essentiel que tous les militants puissent participer pleinement non seulement à la construction et l’animation du projet socialiste, mais aussi, davantage qu’aujourd’hui, à la prise de décision.

Le Chantier des idées et les programmes électoraux fondent évidemment la base de travail pour les années à venir. Il nous revient aujourd’hui de contribuer à le décliner, avec tous nos militants, avec nos Ministres, nos parlementaires et tous nos mandataires, pour les transformer en réalisations concrètes.

Mais notre Fédération doit être un lieu de réflexions, de débats, de propositions, où chacun peut faire entendre sa voix, faire part de ses suggestions, de ses préoccupations, et surtout se savoir écouté et entendu.

Militante, militant, tu incarnes notre Fédération. Tu es sur le terrain, au contact avec la population. Tu sais mieux que quiconque les défis à relever, les inégalités à corriger. La stratégie à mettre en place pour faire triompher nos idéaux doit permettre de mieux associer celles et ceux qui, au quotidien, veulent transformer notre société.

De tout cela, nous voulons discuter avec toi.

Nous te reviendrons donc très prochainement pour te présenter notre vision pour le futur de la Fédération et l’enrichir des discussions que nous aurons ensemble.

Si jamais tu voulais déjà nous faire part d’une suggestion ou réflexion, n’hésite pas à nous contacter par mail (madrane2019@gmail.com) ou par téléphone (0495/25 29 34).

Pour notre Parti, pour notre Fédération, pour notre Région et pour chacun de nos quartiers, nous voulons un projet d’avenir qui soit fédérateur et porteur d’espérance et d’émancipation.

Avec ta confiance et ton soutien, nous le construirons ensemble !

Très fraternellement,

Rachid Madrane Militant et candidat à la Présidence de la FBPS

Karine Lalieux et Catherine Moureaux Militantes et candidates à la Vice-Présidence de la FBPS"