Le permis d’urbanisme pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers sur le boulevard du Triomphe à Ixelles a été obtenu. C’est ce qu’annoncent la Région et Beliris, le maître d’ouvrage public pour Bruxelles, relayés dans un communiqué de Pascal Smet, Secrétaire d’État en charge du SIAMU. L’ancienne caserne du quartier restera ouverte pendant le chantier.

Comme annoncé, la nouvelle caserne sera construite à deux pas de la caserne existante, devenue trop vétuste et trop petite pour être rénovée. Le nouveau bâtiment sera trois fois plus grand: 2.700 m2 répartis sur cinq étages, avec l’espace pour accueillir 3 types de véhicules d’incendie, 2 véhicules destinés aux petites interventions, 4 ambulances et jusqu’à 20 pompiers avec leur équipement.

© ORG – Modernité Permanente/ Beliris

Le projet a été conçu par ORG – Modernité Permanente. "Il optimise le départ en intervention, mais aussi davantage de bien-être pour les équipes", note le communiqué. "Changement notable, par exemple: le dortoir a été remplacé par des chambres séparées pour deux personnes".

Des zones de décontamination spéciales "permettront de réduire la durée d’exposition aux substances nocives et faciliteront l’entretien et la manipulation des vêtements et équipements contaminés". Une tour d’exercice sera par ailleurs intégrée, pour l’entraînement des troupes, qui simulera "différents types de châssis et balcons".

"Ce sera un bâtiment vert, au sens propre comme au sens figuré", apprend-on aussi. De couleur vert émeraude, la caserne sera économe en énergie. Ses toits seront végétalisés. L’eau de pluie sera utilisée pour arroser les plantes, alimenter les douches et la chasse d’eau. Les eaux grises des lavabos seront également réutilisées. Enfin, "une nouvelle couche de terre arable plus riche en nutriments sera d’abord appliquée pour créer un écosystème plus robuste".

Les travaux devraient débuter à la fin de l’année 2022.