Sur base des images dévoilées pas les caméras de sécurité, le plaignant a désigné l'un des agents de sécurité comme étant l'auteur des nombreux vols.



Les policiers se sont ainsi rendus au domicile du suspect et sont tombés sur une "petite caverne d'Ali Baba" : des dizaines de vêtements, parfums et produit de maroquineries se trouvaient sur place pour un montant estimé à plus ou moins 10.000€.

L'individu arrêté est en aveux partiels. Il a été mis à disposition du parquet de Bruxelles.