Cacophonie de tambours et autres instruments à vent, géants titanesques en matériel de récup’, déguisements loufoques et bariolés… Ils étaient des milliers curieux ce samedi après-midi à venir célébrer la Zinneke Parade dans la capitale. "Je suis Anderlechtoise, et c’est la première fois que je viens. Quelle belle surprise. C’est le Bruxelles qu’on aime : décalé, déjanté, ouvert", s’amuse Catherine, 65 ans.

Il faut dire que cette édition 2022 revêt une dimension particulière, un goût de retrouvailles: cela faisait quatre ans que Bruxelles n'avait plus connu de Zinneke dans ses rues. Faute à la pandémie, la fête biennale s’est tenue de manière "virtuelle" en 2020, sans cortège. Deux ans plus tard, la vie festive reprend son cours. Sur le coup de 15h, le cortège a commencé à arpenter gaiement les rues du quartier autour de la Grand-Place.