Au mois d'août dernier, les images avaient fait grand bruit : un homme en train de téléphoner dans son véhicule laissait un enfant de 10 ans conduire sa voiture dans les rues de Bruxelles. La peine vient de tomber, le conducteur s'exprime au micro de La DH...

Les images, tournées à Bruxelles, avaient fait grand bruit, en août 2018. Diffusées sur YouTube, elles montraient un homme, en plein coup de fil téléphonique, confier le volant de sa voiture à un enfant âgé d'à peine 10 ans. La séquence avait été tournée par le passager assis sur la banquette arrière.

La police avait dressé deux procès-verbaux, l'un pour infraction routière et l'autre pour mise en danger de mineur.

Près de six mois après les faits, le conducteur incriminé comparaissait devant le tribunal de police de Bruxelles. Sa peine vient de tomber : l'homme, qui avait confié la conduite de son véhicule au fils d'un ami (et non à son propre fils comme ce fut indiqué initialement) vient d'être condamné à une amende avec sursis de près de 900 euros. Il écope également de 15 jours de déchéance du droit de conduire et devra repasser son permis théorique. Il est aussi contraint de suivre un stage chez Vias (ex-IBPT).

Nous avons recueilli sa réaction à la sortie du tribunal :