L'ex-échevine libérale de la Ville de Bruxelles, Clémentine Barzin, actuellement députée régionale, a annoncé lundi soir qu'elle démissionnait du conseil communal de la Ville de Bruxelles pour des raisons personnelles liées à sa vie privée.

Celle-ci l'amène régulièrement à s'éloigner de la commune centrale de la capitale. Selon l'élue libérale créditée de 1.148 voix au dernier scrutin, ce changement de cap est toutefois inscrit dans la continuité. Elle a précisé qu'elle poursuivrait son travail au parlement bruxellois où elle compte demeurer un relais des préoccupations des habitants à travers les objectifs qu'elle continuera d'y défendre: une mobilité équilibrée et non dogmatique; la sécurité sur l'espace public, notamment pour les femmes; une gestion de l'espace public qui maintienne les espaces verts pour les familles; des commerces dynamisés et accessibles; une cohésion sociale dans tous les quartiers et une modernisation de la gouvernance.

Idem pour la concertation citoyenne autour du tram à Neder-over-Heembeek, l'attractivité des commerces du bas comme du haut de la Ville et la qualité de vie à Laeken.

Clémentine Barzin a contribué à animer la vie politique de la Ville de Bruxelles durant 14 ans: de 2006 à 2012 en tant que Conseillère du CPAS; de 2012 à 2020 comme conseillère communale et de police. En 2018, elle a été échevine de la Participation citoyenne et de la Revitalisation urbaine.