Le parquet de Halle-Vilvorde a confirmé mercredi la disparition inquiétante e Frederik Vanclooster, un jeune homme âgé de 22 ans, qui n’est pas rentré chez lui, à l’issue de la nuit du réveillon de Nouvel an.

Le disparu avait fêté l’événement dans le salle de fête de la “Kruitfabriek”, le long du canal. Selon le parquet, c’est à cet endroit qu’il a été aperçu pour la dernière fois. La police a effectué des recherches dans les environs jusqu’à la tombée de la nuit, mercredi. Jusqu’à présent celles-ci n’ont donné aucun résultat.

La cellule des personnes disparues a été impliquée dans les recherches effectuées le long du quai dénommé Steenkaai. Le canal tout proche n’est pas le seul lieu d’attention des enquêteurs. Les opérations sont dirigées par la zone de police de Vilvorde-Machelen.

Frederik mesure 1m94 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et porte des lunettes à monture ronde. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en velours brun, une chemise à carreaux, un pull gris et une veste d’hiver bleu foncé. Si vous avez plus d’informations sur cette disparition, vous pouvez prendre contact avec la police via son site internet ou au numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.