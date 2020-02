En lieu et place, une exposition sur la diversité dans la commune.

Le portrait du roi Léopold II installé dans la salle des fêtes de la maison communale de Vilvorde sera bientôt retiré, annonce la VRT. Ceux des autres rois belges subiront le même sort, à l'exception des portraits officiels du roi Philippe et de la reine Mathilde.

"Nous nous demandions depuis un certain temps si nous devions continuer à suspendre les portraits des chefs d'État", a déclaré le bourgmestre Hans Bonte (SP.A) à la télévision flamande. Cette mesure fait suite à une proposition du PVDA local, qui voulait faire enlever ce portrait du fait de la responsabilité incontestable de Léopold II dans la colonisation du Congo par la Belgique.

"Léopold II est associé à l'une des périodes les plus sombres de notre histoire belge. Nous faisons le choix de ne plus avoir son portrait dans un lieu public. Cela ne signifie pas que nous allons oublier ce qui s'est passé. De plus, nous trouvons certainement que c’est une bonne décision que de décorer notre salle des fêtes avec une image de la diversité. Ainsi, la salle de l’hôtel de ville enverra bientôt le message selon lequel tout le monde est le bienvenu, quelle que soit son origine. Nous avons déjà quelques idées, mais l'exposition n'est pas encore tout à fait prête. L'échevin de la culture sait ce qui lui reste à faire dans les semaines à venir", précise Hans Bonte à la VRT.