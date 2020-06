Les travaux sur l'ancien site de Vilvorder Pneus commenceront en août prochain. Il y aura 38 appartements et 2 espaces commerciaux.

Sur le site de l'ancienne usine de pneus Vilvorder Pneus - où Antonissen Development Group construira bientôt 38 nouveaux logements - les habitants pourront profiter de nombreuses activités socioculturelles durant tout l'été. Mais avant le début des travaux pour le projet de logement “Laurelle”, le site sera transformé en un lieu dédié à la culture pop-up, appelé "Le Hangar".

À partir du 1er juillet, des soirées et après-midis dédiée au cinéma, au théâtre pour enfants et des ateliers seront organisés par le centre communautaire Nekkersdal à Laeken. Les activités seront gratuites et l'organisation souhaite également s’adresser aux personnes les moins favorisées via des organisations locales à but non lucratif.

"Nous voulons tirer le meilleur du site vacant avant de commencer à travailler sur le projet de logement. Beaucoup de familles et de jeunes ont été à l'intérieur ces derniers mois, parfois dans de petites maisons sans jardin ni terrasse. Nous voulions donc faire quelque chose pour eux alors que les vacances d'été approchent", explique Sven Potvin, PDG du groupe de développement Antonissen

Actuellement, 11 événements de différents types sont déjà prévus. Toutes les activités sont gratuites, il suffit de s'inscrire. Tout le monde est le bienvenu mais l'organisation souhaite s'adresser aux personnes les moins favorisées par l'intermédiaire d'organisations locales à but non lucratif du quartier. Au total, 40 personnes pourront prendre part à chaque activité. Une liste d'attente est tenue à jour au cas où l'organisation peut augmenter sa capacité.

Des ateliers, des séances de cinéma et du théâtre seront organisés durant les après-midis pour les enfants. Et chaque mercredi soir, les adultes pourront profiter d'une soirée cinéma. Toutes les activités sont adaptées aux participants néerlandophones et francophones. Enfin, un concert de “Jaune Toujours” est prévu pour les amateurs de musique le 11 juillet prochain.

L'initiative est née d’une collaboration entre les secteurs public et privé, organisée par GC Nekkersdal : un centre communautaire de Laeken qui travaille pour la Commission de la Communauté flamande (FCC). Ils travaillent en collaboration avec des organisations locales à but non lucratif pour guider les gens vers les événements.

Projet de logement vert

Les travaux sur l'ancien site de Vilvorder Pneus commenceront en août prochain. Il y aura 38 appartements et 2 espaces commerciaux. L'une des caractéristiques les plus remarquables du nouveau projet résidentiel - baptisé Laurelle - est que plus d'un tiers du site sera dédié aux espaces verts, ce qui représente pas moins de 977 mètres carrés, soit environ 35 % de la surface totale.