En cette fin d’année 2019, plusieurs agressions, particulièrement violentes, ont été commises à l’encontre de prostituées en Région bruxelloise. La situation dans le quartier Nord se serait fortement dégradée : en plus des agressions, les travailleuses du sexe seraient victimes d’intimidations et d’humiliation, expliquent les députées MR Françoise Schepmans et Clémentine Barzin qui ont interpellé la Région à ce sujet. Les deux élues pointent l’insuffisance des autorités régionales pour trouver des solutions à la problématique de la prostitution laissée, dans sa dimension préventive, à la gestion communale.

D'après plusieurs témoignages d'association et de Travailleuses et Travailleurs du Sexe (TDS), leur sécurité est de plus en plus menacée dans les quartiers fortement touchés par la prostitution. La mort d’une prostituée nigériane de 23 ans à la rue Linné, en juin 2018, a été suivie en 2019 d’autres agressions, notamment à l’encontre de prostituées âgées.

Interpellé à la commission Affaires Intérieures du Parlement bruxellois par Françoise Schepmans le Ministre-Président Rudi Vervoort (PS) a confirmé que "d’après le rapport de l’OBPS (Observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité), il nous est possible de préciser que les quartiers Nord et Brabant sont directement concernés par les faits de coups et blessures : respectivement + 24% pour le quartier Nord et +19% pour Brabant entre 2016 et 2017. Les prostituées n’échappent sans doute pas à ces actes de violence." Par ailleurs, les agressions seraient nettement plus importantes que les statistiques officiels car nombre de victimes, en situation irrégulière, ne porteraient pas plaintes.

"Ces agressions, totalement inacceptables, posent la question de la sécurité mais aussi de l’encadrement de la prostitution", déplore la députée. "Alors qu’il s’agit d’une problématique supra-communale, je constate que la Région ne s’en saisit pas." Pour elle, le plan d'Action Nord mis en place en 2018 qui comprend des patrouilles de police à pied ou en véhicule ainsi que le "Plan bruxellois de prévention et de proximité" est insuffisant. "D’autant plus que les approches sont différentes entre communes, y compris dans la réglementation des carrées. Le Collège de Saint-Josse ne fait pas mystère de vouloir fermer les carrées sur son territoire, avec toutes les implications pour Schaerbeek et Bruxelles-Ville."

Par ailleurs, la députée bruxelloise Clémentine Barzin a également interpellé, de son côté, la Ministre-Présidente de la Cocof, Barbara Trachte (Ecolo), et la Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS), sur les violences faites aux travailleuses du sexe. "A ce stade, seule la Ministre-Présidente de la Cocof s’est engagée à intégrer les TDS dans le futur plan régional de lutte contre les violences faites aux femmes, la Secrétaire d’Etat régionale se montrant beaucoup moins volontariste. Il faut continuer à soutenir et renforcer les associations qui accompagnent les travailleurs et travailleuses du sexe en vue de leur insertion dans la société, et non uniquement celles qui visent à faire sortir les TDS de la prostitution", souligne la députée libérale.

Enfin, les deux députées appellent à une réglementation unique au niveau régional, "plutôt que de subir la problématique de la prostitution, qui cache des réalités complexes, qui touchent à des vies déchirées. Les prostituées, comme les habitants, demandent également une plus grande présence policière. Il faut mettre fin aux intimidations et brimades des bandes urbaines et des dealers."