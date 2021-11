Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, jeudi soir vers 19h30, pour un incendie dans une maison de la rue Dries, à Watermael-Boitsfort. Le feu a pris au niveau du toit. Il a pu être maîtrisé mais la maison est inhabitable. "Ce sont des voisins qui ont remarqué qu'il y avait un incendie à l'arrière de la maison, au niveau de la toiture. Ils nous ont appelés et lorsque nous sommes arrivés, nous avons évacué les habitants de l'habitation, qui n'avaient rien remarqué. Ils n'ont pas été blessés", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

© Siamu

"Nous avons accédé au grenier, où le feu avait pris, par l'intérieur de la maison. La pièce était complètement incendiée. On a dû démonter une partie du toit pour être certain que tout était bien éteint. Le gaz et l'électricité ont été coupés. De plus, il y a eu des dégâts des eaux en raison de l'extinction, ce qui fait que la maison est actuellement inhabitable. Les travaux de déblai ont aussi pris un certain temps", a indiqué le porte-parole.

© Siamu