Une enquête vise à constituer un dossier le plus complet à l’encontre du barman soupçonné d’avoir violé plusieurs personnes.

Le barman soupçonné d’avoir commis plusieurs viols dans deux établissements du quartier du Cimetière d’Ixelles est suspendu mais n’a toujours pas été auditionné.

L’individu fait l’objet de plusieurs plaintes pour des faits de viols. Des agressions qui ont été commises durant les cinq dernières années, sans que l’on sache si toutes émanent du même serveur.

Contacté, le parquet de Bruxelles assure vouloir privilégier la présomption d’innocence. Une instruction est en cours afin de constituer un dossier le plus complet possible contre le suspect. "On tient à souligner que chaque plainte concernant des infractions sexuelles est prise très au sérieux. Compte tenu de la nature spécifique de ces affaires, le parquet mène une enquête approfondie et minutieuse", explique Willemien Baert, porte-parole du parquet.