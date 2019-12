Explorer la ville avec une mobilité réduite, être le plus green possible ou encore faire du volontariat...Autant de volets qui sont abordés par le tout nouveau “Brussels Community City Guide” co-créé par visit.brussels et Facebook. Ce dernier recense les (très) nombreuses pépites de la capitale à travers le thème original des communautés Facebook. Explications.

Ce mercredi, visit.brussels a fièrement présenté son nouveau projet. Créé de papiers recyclés, ce petit guide d'une quarantaine de pages est une vraie mine d'or pour Bruxellois et visiteurs. En sept chapitres, il présente notre capitale et ses trésors cachés grâce aux nombreux groupes Facebook qui existent mais dont beaucoup ignorent l'existence. Ainsi, l'agence régionale s'allie au réseau social pour créer une véritable bible des bons plans bruxellois. Prenez l'exemple du deuxième chapitre: Bouger en profitant de la ville. Pour rédiger celui-ci, les groupes Facebook Running Buddy-Brussels, BXL Run Crew, Bruxelles Tennis Team, Yoga Brussels et Brussels Bike Selling ont travaillé ensemble et ont partagé leurs idées. Ainsi, vous pouvez découvrir dans ce volet de nombreux itinéraires de course à pied, des rendez-vous sportifs en tous genres dans la capitale, etc.

"Ce guide créé par les communautés Facebook cadre parfaitement avec notre volonté de faire découvrir la richesse culturelle et patrimoniale de la région ainsi que l'art de vivre bruxellois", explique Patrick Bontinck, CEO de visit.brussels au début du livre. "Capitale de 500 millions d'Européens et ville mondiale où 180 nationalités différentes se côtoient, Bruxelles est cosmopolite et en connexion permanente avec le reste du monde."

Lors de la présentation du "Brussels Community City Guide”, plusieurs gérants de communautés étaient d'ailleurs présents pour témoigner de leur expérience. Emma Achilli fait partie des nombreux community managers à animer la toile bruxelloise. Il y a cinq ans, pour des raisons de santé, elle est devenue vegan. "Je me sentais très seule dans cette expérience, car aucun de mes amis ne l'était. J'ai alors créé la page Facebook Brussels Vegan et j'ai très vite été rejointe par d'autres adeptes du régime végétalien." Cinq ans plus tard, la jeune femme gère une communauté de quelque 1 600 personnes. "Depuis, de nombreux restaurants vegan ont ouvert, notamment grâce à cette page", se réjouit-elle.

Dès ce mercredi, ce nouveau guide de la ville de Bruxelles peut être consulté en ligne sur https://cityguides.fb.com/ en français, en néerlandais et en anglais. La première édition imprimée, tirée à 30 000 exemplaires, sera disponible aux points d'émission de visit.brussels et dans les lieux publics de la capitale, comme les attractions touristiques et les musées. À noter que les personnes qui prennent une édition imprimée gratuite peuvent également faire une contribution volontaire à une œuvre caritative de leur choix via https://www.facebook.com/fundraisers/ pour compenser l'empreinte écologique.