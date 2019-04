L'occasion pour les pompiers-ambulanciers de souligner le haut degré de spécialisation que leur métier nécessite.

Ce matin, le roi Philippe et la princesse Elisabeth ont rendu visite aux pompiers de Bruxelles et à leur centre de formation, l'Ecole du feu. L'occasion pour les pompiers-ambulanciers de souligner la polyvalence et le haut degré de spécialisation que leur métier nécessite. Après un bref exposé, le roi et la princesse ont assisté à trois démonstrations. Les pompiers ont tout d'abord désincarcéré une victime coincée dans une voiture accidentée. Ils ont ensuite présenté les nouvelles techniques d'extinction utilisées en cas d'incendie dans les maisons passives. Enfin, la Casualty Extraction Team (CET) et la police ont montré comment des victimes peuvent être évacuées en toute sécurité lorsque des tireurs sont encore présents sur un lieu d’intervention.

Dans un communiqué, les pompiers de Bruxelles ont tenu à rappeler à quel point leur fonction requière un niveau élevé de formation et des cours de recyclages constants, notamment au vu des nouvelles réglementations et des évolutions sociales et technologiques. "Pour cela, il est nécessaire de pouvoir s'entraîner dans les conditions les plus réalistes possible." Dans ce cadre, le Centre de formation des pompiers de Bruxelles a récemment intégré Brusafe, l'école régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. "Cette intégration offrira de nouvelles possibilités pour s'entraîner dans des infrastructures plus modernes."

"La nouvelle école offre des possibilités en termes de rationalisation, de coopération et de formation. En ce qui concerne ce dernier point, il est important pour nous que des investissements suffisants soient réalisés dans les infrastructures de formation pour nos pompiers, par exemple de hauts bâtiments et un tunnel multimodal pour nos exercices. C'est la seule façon pour nos pompiers de se former en conditions réelles et de suffisamment se préparer aux risques spécifiques d’un environnement urbain", estime Pieter Oosthoek, directeur administratif du Centre de formation des pompiers de Bruxelles.

"L'École du feu a été créée par les Pompiers de Bruxelles en 2004 en raison de la nécessité de fournir à nos pompiers une formation adéquate et continue. Il en est résulté un haut niveau d'engagement et de coopération entre le corps des pompiers et ce centre de formation. Une partie de la formation se poursuit encore aujourd'hui dans notre caserne état-major. Le futur déménagement sur le nouveau site de Brusafe ne signifie certainement pas la fin de cette relation, bien au contraire. La coopération et l'échange d'expertise de terrain, nourrie des bases théoriques, se poursuivront dans ce nouveau contexte.", conclut le colonel Tanguy du Bus de Warnaffe, officier-chef de service des pompiers de Bruxelles.

Le roi et la princesse ont assisté à plusieurs démonstrations des pompiers. © D.R.